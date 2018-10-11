Обвал фондового рынка США потянул за собой и фондовые биржи Китая

Гонконг, Китай, , 07:55 — REGNUM Падение котировок на фондовых площадках США не прошло бесследно и для фондового рынка Китая. Сегодня, 11 октября, торги открылись самым сильным снижением за последние месяцы. Так, при открытии гонконгский индекс Hang Seng сразу потерял 3,73%, просев на 800 пунктов.

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Индекс Shanghai composite обвалился на 3,75%, Shenzhen composite оказался в минусе на 4,87%. В красной зоне оказались практически все китайские голубые фишки. Кроме того, серьёзные потери несут активы, связанные с сырьевым и финансовым секторами, сообщают «Вести — Экономика». Отреагировали на обвал фондового рынка США и другие азиатские площадки. Показатель Тайваньской биржи упал более чем на 5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября, фондовый рынок США закончил день с «антирекордом» — основные индексы упали на 3−4%. Это стало худшим результатом с 8 февраля 2018 года. К падению рынка привели, прежде всего, прогноз МВФ, предрекающий мировой экономике спад из-за торговой политики США, и повышение доходности облигаций казначейства Соединённых Штатов, что заставило инвесторов избавляться от рискованных активов.

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