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В Прикамье выявлен сговор на аукционе по содержанию дорог

Экономика

По данным УФАС региона, участники аукциона координировали свои действия. Победителю достался контракт стоимостью более 78 млн рублей

Пермь, 11 октября 2018, 07:39 — REGNUM  В Пермском крае антимонопольная служба заявила о том, что на электронном аукционе весной 2017 года имел место сговор участников. Сейчас в отношении двух конкурсантов возбуждены административные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

В мае 2017 года Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края проводило открытый аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Пермского края (устройство двойной поверхностной обработки покрытия проезжей части щебнем, обработанным органическим вяжущим в установке). Начальная цена лота составляла 78 626 244 рубля. Победителем тогда было признано ООО «ТехДорГрупп». Компания предложила 78,5 млн рублей.

Между тем в тендере принимали участие три фирмы. Самую низкую цену назвало ООО «ДорСпецСтрой» — 78 233 112 рублей. Однако в документации этого участника выявили нарушения. В результате победил «ТехДорГрупп». Третий участник предложил 78,62 млн рублей.

Антимонопольная служба по результатам проверки заявила о сговоре ООО «ТехДорГрупп» и ООО «ДорСпецСтрой». Они координировали свои действия для того, чтобы победа досталась «ТехДорГрупп». Обеим компаниям грозит административное наказание.

Стоит отметить, что летом 2018 года в регионе был выявлен картельный сговор на рынке поставки медицинских препаратов, а также поставки питания в медучреждения. Две фирмы — участницы тендера по поставке медматериалов признали свою вину, и им смягчили наказание: вместо 365 тыс. рублей взыскано лишь 120 тысяч. Во втором случае одна фирма оштрафована на 502 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлен сговор на электронном аукционе

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