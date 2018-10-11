В Прикамье выявлен сговор на аукционе по содержанию дорог

Пермь, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба заявила о том, что на электронном аукционе весной 2017 года имел место сговор участников. Сейчас в отношении двух конкурсантов возбуждены административные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

В мае 2017 года Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края проводило открытый аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Пермского края (устройство двойной поверхностной обработки покрытия проезжей части щебнем, обработанным органическим вяжущим в установке). Начальная цена лота составляла 78 626 244 рубля. Победителем тогда было признано ООО «ТехДорГрупп». Компания предложила 78,5 млн рублей.

Между тем в тендере принимали участие три фирмы. Самую низкую цену назвало ООО «ДорСпецСтрой» — 78 233 112 рублей. Однако в документации этого участника выявили нарушения. В результате победил «ТехДорГрупп». Третий участник предложил 78,62 млн рублей.

Антимонопольная служба по результатам проверки заявила о сговоре ООО «ТехДорГрупп» и ООО «ДорСпецСтрой». Они координировали свои действия для того, чтобы победа досталась «ТехДорГрупп». Обеим компаниям грозит административное наказание.

Стоит отметить, что летом 2018 года в регионе был выявлен картельный сговор на рынке поставки медицинских препаратов, а также поставки питания в медучреждения. Две фирмы — участницы тендера по поставке медматериалов признали свою вину, и им смягчили наказание: вместо 365 тыс. рублей взыскано лишь 120 тысяч. Во втором случае одна фирма оштрафована на 502 тыс. рублей.

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