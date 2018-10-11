Количество активных кредитных карт в Казахстане выросло почти на 50%

Астана, , 07:45 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 1 сентября количество кредитных карт в обращении составило 3,4 млн, что на 44,7% больше, чем годом ранее. Об этом 11 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Количество активных кредитных карт выросло на 48,1%, до 1,4 млн. Общее количество банковских карт увеличилось лишь на 23,6%, а количество активных карт сократилось на 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года число держателей платежных карт в Казахстане составило 17,8 млн человек, что на 14,2% больше, чем годом ранее.

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