Кировского поставщика тепла банкротят во время отопительного сезона

Киров, , 07:34 — REGNUM К поставщику тепловой энергии Мурашинского района Кировской области — ООО «Майский биотопливный завод» подан иск с требованием признать его банкротом. Обоснованность претензий Арбитражный суд области рассмотрит 4 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ОАО «Майсклес», сумма претензий составляет 3 116 000 рублей. Дело принято к производству и будет рассмотрено 4 декабря 2018 года. В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (Самара).

13 июля 2018 года это же ОАО, что выступает истцом в банкротном деле, выиграло спор к ООО на сумму 3,116 млн рублей — задолженности по договору поставки от 15.10.2013 года.

«15 октября 2013 года между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) был заключен договор No76/13 поставки щепы топливной древесной, в соответствии с которым поставщик обязуется с даты подписания договора передавать покупателю цепу топливную древесную (далее-товар) в количестве, предусмотренном договором и спецификациями (счетами-фактурами) в обусловленный срок, а покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. В пункте 3.1 договора поставщик и покупатель согласовали стоимость одного кубометра щепы топливной в сумме 800 рублей (без НДС). Цена включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара. Оплата товара производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным (пункт 3.2). На основании товарных накладных от 28.02.2014 и от 31.03.2014 истец поставил ответчику товар на общую сумму 3 587 200 рублей. Согласно расчету истца задолженность ответчика составила 3 116 000 рублей. 28 марта 2018 года истцом в адрес ответчика была направлена претензия об оплате суммы задолженности, которая осталась без ответа», — отмечалось в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Майский биотопливный завод» создано в январе 2007 года, уставный капитал — 12 тыс. рублей, гендиректор с февраля 2018 года — Екатерина Горева. Владельцы завода — Сергей Попов (он также числится среди создателей Фонда общественно значимых проектов «Дороги Заречья» Вологодской области), Георгий Смирнов (входил в число владельцев уже ликвидированного ООО «Производственно-коммерческая фирма «Евротранслес») и ООО «Холдинговая компания «Опаринский леспромхоз». Последнее создано в январе 2016 года, владельцы — Кирилл Глинкин и созданное осенью 2017 года ООО «Командор» из Санкт-Петербурга (единственный участник — эстонское Вуд Инвест Транс ОЮ). Леспромхоз также выступал соучредителем ООО «Вятская инвестиционная лесная компания» (Санкт-Петербург) и входит в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Кировской области. Основной вид деятельности завода — производство пиломатериалов, профилированных по кромке, древесного полотна, древесной муки, технологической щепы или стружки.

Известно, что ООО «Майский биотопливный завод» в 2013—2014 годах выступало поставщиком тепловой энергии для администрации Мурашинское сельское поселение одноимённого района Кировской области и некоторых школ района.