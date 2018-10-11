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Китайская провинция Гуйчжоу получила прямой рейс до столицы Камбоджи

Экономика

Первый рейс прибыл в аэропорт города Цзуньи Синьчжоу из Пномпеня в обед по местному времени 10 октября

Китайская провинция Гуйчжоу получила прямой рейс до столицы Камбоджи
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Самолёт авиакомпании Sky Angkor Airlines

Гуйян, Китай, 11 октября 2018, 07:33 — REGNUM  Прямой авиарейс, запущенный 10 октября, связал город Цзуньи в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны со столицей Камбоджи Пномпенем, сообщает агентство Синьхуа.

Первый рейс прибыл в аэропорт города Цзуньи Синьчжоу из Пномпеня в обед по местному времени 10 октября. Оператором рейса стала камбоджийская авиакомпания Sky Angkor Airlines. Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320 или A321. Рейсы в обе стороны будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, что на текущий момент из аэропорта города Цзуньи уже осуществляется в общей сложности 44 авиамаршрута. Планируется наладить сообщение с Сингапуром и Тайландом, а также наладить прямые рейсы с городами Лангкави в Малайзии и Сиемреап в Камбодже.

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