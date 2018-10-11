Всё на контроле, но денег нет: забайкальский посёлок остался без тепла

Золотореченск, Забайкальский край, , 07:32 — REGNUM Жители посёлка городского типа Золотореченск Оловяннинского района Забайкальского края накопили огромные коммунальные долги, и 25 октября, по решению краевого суда, «Читаэнергосбыт» отключит от тепловых сетей единственную котельную. Об этом сегодня, 11 октября, проинформировала газета «Вечорка» со ссылкой на депутата поселкового Совета Константина Солодилова.

По его словам, общий долг за тепло и горячую воды составляет уже миллион рублей, а энергетикам золотореченцы задолжали порядка семи миллионов.

«Котельная поставляет тепло и воду в дома жителей всего поселка. В случае его отключения без коммунальных услуг останутся как частные дома, так и предприятия соцкультбыта», — отметил депутат.

По его словам, глава района Андрей Антошкин в курсе этой ситуации, но по поводу решения проблемы отвечает: «Все на контроле, но денег нет».

Между тем Константин Солодилов уверен, что в случае отключения котельной от энергосетей 25 октября в поселке Золотореченск наступит коммунальная катастрофа, не будет ни воды, ни света, ни тепла.

Напомним, подключение к теплоснабжению социальных объектов началось в регионе с 15 сентября. Всего к зиме необходимо было подготовить более 800 котельных, свыше 1250 километров тепловых сетей, более 1150 километров водопроводных и свыше 770 километров канализационных сетей.

Ранее проблемы с теплоснабжением из-за отсутствия денег возникали в Тунгокоченском районе. Лишь спустя две недели после отопительного сезона жители сёл Верх-Усугли и Вершино-Дарасунское получили долгожданное тепло.

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