Четверг, 11 Октября 2018 года
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Снижение цен на нефть может усилиться

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 11 октября

Москва, 11 октября 2018, 07:13 — REGNUM  Цены на нефть 10 октября снизились. За баррель Brent в конце дня предлагали $83,6, за баррель WTI — $73,6. Стоимость барреля снизилась, несмотря на новости о сокращении добычи в Мексиканском заливе. Однако на общий уровень добычи ураган в заливе не оказывает масштабного влияния, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Пока добыча в Соединенных Штатах упала на 9%, до 11 млн баррелей в сутки. Однако дальнейший простой платформ может найти более серьезное отражение в общей динамике. Также давление на рынок оказали негативные ожидания по коммерческим запасам нефти.

Сегодня, 11 октября, рынок ждет выход ежемесячного отчета ОПЕК и публикацию данных по коммерческим запасам нефти в США от Энергетического информационного агентства. Ожидания негативные, рынок прогнозирует прирост. Если данные выйдут негативные, то снижение цен на нефть может усилиться. Скорее всего, нефть марки Brent проведет сегодняшние торги в районе $82,50−84 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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