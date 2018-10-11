Причин для сильного ослабления рубля нет

Москва, , 07:08 — REGNUM Большую часть торгов 10 октября пара доллар/рубль провела в районе 66. Её не смогли сдвинуть с этой отметки ни выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме РФ (каких-то значимых заявлений на нём сделано не было), ни данные Росстата по небольшому ускорению инфляции, ни успешное размещение Минфином трёхлетнего выпуска ОФЗ-25 083 на 5 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Однако ближе к вечеру настроения на рынке поменялись, и рубль оказался под давлением продавцов. Это произошло на фоне усиления доллара на мировых валютных рынках и снижения нефтяных котировок — Brent откатилась вниз от уровня $85 за баррель.

Не исключено, что сегодня, 11 октября, рубль продолжит выглядеть слабо. При этом курс пары доллар/рубль может подняться до 67, евро/рубль — до 77,50. На этих уровнях располагаются верхние границы торговых диапазонов, в которых эти пары торгуются последний месяц. С наскока пройти их будет непросто, да и сильного негатива для российской валюты пока нет. Значительного ослабления рубля в ближайшие дни ждать не стоит.

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