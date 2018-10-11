Козак: В Приморье не будет вводиться социальная норма энергопотребления

Владивосток, , 07:09 — REGNUM Социальную норму энергопотребления в Приморском крае вводить не будут. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи врио губернатора региона Олега Кожемяко с премьером Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Жители Приморья, особенно после наводнения, очень негативно относятся к введению пресловутой социальной нормы энергопотребления, этих 300 квт. Я их в этом поддерживаю. Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал мнение, что вводить эту норму нельзя. Позже я переговорил с вице-премьером Дмитрием Козаком, курирующим это направление и он подтвердил, что соцнорму вводить не будут, для Приморья — это точно», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока крайне негативно отреагировали на идею правительства РФ о введении так называемой «социальной нормы энергопотребления». Согласно новому нормативу, предлагаемому правительством, платить по базовому тарифу смогут лишь те граждане, которые в месяц потребляют не более 300 квт. Причем, расчет не на одного человека, а на точку подключения — то есть на квартиру или дом, независимо от того, сколько людей там проживает — один или пять. За превышение норматива плата будет взиматься по повышенному тарифу, а за потребление свыше 500 квт — по «экономически обоснованному». «Обосновывать», как водится, будут производители электроэнергии. Люди возмущены перспективой сидеть при свечах и заявляют, что это приведет к резкому снижению качества жизни.