Маск опроверг данные FT о кандидате на его должность в Tesla

Сан-Франциско, США, , 05:26 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск опроверг данные газеты Financial Times о том, что основным кандидатом на его пост в совете директоров компании является бизнесмен Джеймс Мердок.

«Это неверно», — написал Маск в своем Twitter.

Ранее Financial Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала статью, в которой называлось имя Джеймса Мердока как главного кандидата на пост председателя совета директоров компании Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск лишился руководящего поста в компании Tesla в рамках досудебного урегулирования дела о мошенничестве, которое против него начала комиссия правительства США по ценным бумагам и рынкам.

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