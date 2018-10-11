В Челябинске изъята тонна сыра с Украины

Челябинск, , 05:24 — REGNUM Тонна санкционного сыра была выявлена и уничтожена в Челябинске, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Тонна «санкционки» была выявлена на одном из складов города. 378 головок украинского сыра готовились к реализации на челябинском рынке, — сообщили таможенники. — Товар изъят и уничтожен в полном объеме».

Напомним, в 2018 году свыше трех тонн санкционной продукции выявлено и уничтожено Челябинской таможней. В отношении Украины Россия ввела продовольственное эмбарго в 2014 году в качестве ответной меры на санкции Киева «за Крым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация, подобная вышеописанной, зафиксирована таможней в начале сентября: возле города Карталы (Челябинская область) изъято 50 кг украинского сыра, купленного в Казахстане жителем Орска (Оренбургская область) «для личного употребления».

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