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«Сошла с ума». Трамп поставил диагноз ФРС

Экономика

Или она сильно ошибается

Вашингтон, 11 октября 2018, 04:04 — REGNUM  Федеральная резервная система США неправильно функционирует, заявил американский президент Дональд Трамп, передает телекомпания CNN.

«Думаю, ФРС ошибается… Мне кажется, ФРС сошла с ума», — сказал глава США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября американский фондовый рынок завершил день с «антирекордом»: спад основных индексов составил три — четыре процента, а это самый плохой итог с 8 февраля 2018 года.

Так, индекс Dow Jones упал на 3,15%, индекс S&P 500 — на 3,29%, индекс Nasdaq — на 4,08%. Падению способствовал негативный прогноз МВФ.

Напомним, в конце сентября ФРС подняла базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2−2,25% годовых. Тогда же Трамп заявил, что это «поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности с занятостью населения».

Читайте подробнее: Трамп назвал последствия повышения ключевой ставки ФРС США

Читайте ранее в этом сюжете: «Черный день» на Уолл-стрит подошел к концу. Все индексы — в большом минусе

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Экономика и бизнес в США
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