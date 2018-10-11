«Сошла с ума». Трамп поставил диагноз ФРС

Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Федеральная резервная система США неправильно функционирует, заявил американский президент Дональд Трамп, передает телекомпания CNN.

«Думаю, ФРС ошибается… Мне кажется, ФРС сошла с ума», — сказал глава США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября американский фондовый рынок завершил день с «антирекордом»: спад основных индексов составил три — четыре процента, а это самый плохой итог с 8 февраля 2018 года.

Так, индекс Dow Jones упал на 3,15%, индекс S&P 500 — на 3,29%, индекс Nasdaq — на 4,08%. Падению способствовал негативный прогноз МВФ.

Напомним, в конце сентября ФРС подняла базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2−2,25% годовых. Тогда же Трамп заявил, что это «поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности с занятостью населения».

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