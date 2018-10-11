Премьер Армении заявил о необходимости экономической революции

Ереван, , 01:10 — REGNUM Армения находится на этапе, на котором еще раз подтвердила свою приверженность таким ценностям, как свобода, демократия, равенство перед законом, права человека. Ценности, которые также лежат в основе Франкофонии, ценности, которые являются лозунгами нашей бархатной революции. Об этом 10 октября на закрытии бизнес-форума, проведенного в рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметив, что бархатная революция в Армении была не просто политической, но революцией ценностей, премьер подчеркнул, что, в конечном счете, эта революция не будет иметь ценности, если не будет совершена также экономическая революция.

«В этом смысле мы находимся сейчас на самом важном этапе нашей революции и должны достичь экономического успеха, установив правила игры для всех тех, кто хочет и может начать экономическую деятельность в Армении», — отметил Пашинян.

По его словам, правила заключаются в том, что любая деятельность должна быть полностью законной. «Мы поможем создавать всем как можно больше рабочих мест и, конечно, платить налоги. Знайте, что правительство Армении поддержит вас, если вы выполняете эти условия», — сказал премьер.

Пашинян приветствовал акцентирование внимание участников форума на цифровой экономике, поскольку правительство решило превратить Армению из аграрной страны в страну высоких технологий.

«И это не просто амбиции, те, кто знают Армению, осведомлены, что есть значительные человеческие ресурсы для осуществления этой экономической трансформации, есть все необходимые условия», — заверил глава правительства.

В последнее время, особенно после того, как стали известны детали государственного бюджета на 2019 год, правительство Армении подвергается резкой критике за то, что новое правительство во главе с Пашиняном продолжает экономическую политику прежних властей. Критика, при этом, звучит со стороны авторитетных армянских экономистов. Так, что касается ставки нового правительства на цифровые технологии, то есть мнение, что правительство, педалируя в своей программе первоочередность сфер высоких технологий, должно учитывать, что в постиндустриальном обществе акцент на информационные технологии приводит к росту безработицы, а в условиях Армении резкий переход может стать катастрофическим.

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