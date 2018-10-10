«Черный день» на Уолл-стрит подошел к концу. Все индексы — в большом минусе

Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Фондовый рынок США закончил день с «антирекордом» — торги ознаменовались спадом основных индексов на 3−4%, что является худшим результатом с 8 февраля текущего года, 10 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 831,83 пункта (3,15%), до 25 598,74 пункта, индекс S&P 500 упал на 94,66 пункта (3,29%), до 2785,68 пункта, индекс Nasdaq упал на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

К падению рынка привели, прежде всего, прогноз МВФ, предрекающий мировой экономике спад из-за торговой политики США, и повышение доходности облигаций казначейства США, что заставило инвесторов избавляться от рискованных активов.

Читайте также: Уолл-стрит «лихорадит» из-за прогноза МВФ