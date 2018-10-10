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На Украине взялись за ремонт единственного ледокола

Экономика

«Капитан Белоусов» будет отремонтирован до конца ноября

Киев, 10 октября 2018, 23:54 — REGNUM  На ремонт в плавучем доке на Украине поставили единственный в стране ледокол «Капитан Белоусов», сообщает 10 октября пресс-служба администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно сообщению, ледокол пройдет плановый ремонт и будет подготовлен для работы во льдах на Азовском море. Все работы будут завершены до конца ноября. Отмечается, что «Капитан Белоусов» будет очищать путь для судов по каналу Угольной гавани и Азовскому морю.

Рабочие проведут более 100 ремонтных операций: заменять металлоконструкции, починят котел и двигатели, проложат кабели, осуществят дефектовку корпуса и так далее. Стоимость ремонта — 19,7 мл гривен ($700 тыс.).

Напомним, в 2019 году Китай планирует выпустить первое полностью китайское судно-ледокол «Сюэлун 2».

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