ЕР защитит интересы представителей мясоперерабатывающих предприятий

Москва, , 23:24 — REGNUM Владельцы и руководители мясоперерабатывающих предприятий России поддержали законопроект заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, запрещающий торговым сетям возвращать нереализованную продукции производителю.

Соответствующее решение было принято и вошло в итоговую резолюцию по итогам V Всероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий, которое прошло в среду, 10 октября, в рамках выставки «Агропродмаш-2018».

"Участники V Всероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий посчитали целесообразным отметить положительное результирующее воздействие принятых поправок в закон о торговле ФЗ №273 от 03.07.2016, продолжить работу по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений поставщиков и торговых сетей и поддержать внесение изменений, запрещающих возврат торговыми сетями нереализованной продукции производителям», — указано в итоговой резолюции совещания.

В совещании приняли участие топ-менеджеры предприятий мясоперерабатывающей отрасли из различных регионов России, представители государственных структур, делового сообщества, собственники бизнеса.

Следует напомнить, что на текущей неделе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что торговые сети в России могут столкнуться с дефицитом продуктов. Такие последствия возможны в случае введения запрета на возврат товаров поставщикам.

Однако, автор инициативы Ирина Яровая опровергла их предположение и отметила, что запугивание дефицитом продуктов — не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян.

Она подчеркнула, что суть «издевательства» торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна.

«Между сторонами заключается договор купли-продажи по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвёл, понёс все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты. Как и человек — покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел, в магазин вернуть не имеет права. Честное распределение рисков. Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное», — разъяснила суть своей позиции Ирина Яровая.