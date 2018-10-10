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В сентябре инфляция на Украине превысила прогноз Нацбанка

Экономика

Инфляция составила 8,9%

В сентябре инфляция на Украине превысила прогноз Нацбанка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нацбанк Украины

Киев, 10 октября 2018, 23:17 — REGNUM  Инфляция на Украине в сентябре в годовом измерении оказалась выше прогнозируемой Национальным банком Украины (НБУ) инфляции на 0,5 процентных пункта, сообщает 10 октября «Укринформ».

По данным Нацбанка Украины, в сентября в годовом измерении инфляция в стране составила 8,9%, а прогноз был — 8,3%. Разница в прогнозе и реальной инфляции возникла из-за того, что резко подорожала нефть, выросли цены на топливо, а также ослабилась гривна.

Напомним, ранее представитель Всемирного банка Фарук Хан заявил, в 2019 году рост ВВП Украины может упасть ниже 2%, если Киев не получит транш от МВФ.

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Инфляция
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