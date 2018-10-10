Андрей Турчак снова станет наставником в конкурсе «Лидеры России»

Москва, , 23:07 — REGNUM В среду, 10 октября в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. Организаторы и победители проекта 2017−2018 гг. рассказали о нововведениях, этапах и содержании конкурса этого года и открыли регистрацию участников. Конкурс «Лидеры России» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

В наступающем сезоне одним из наставников конкурса станет секретарь Генеральн6ого совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Конкурс «Лидеры России» уже зарекомендовал себя как магистральная площадка по созданию активных социальных лифтов для руководителей нового поколения. Нововведения, такие как повышение возрастной планки участников до 55 лет, участие в конкурсе топ-менеджеров ведущих компаний страны, безусловно, сделают данный проект еще более востребованным и результативным», — рассказал Андрей Турчак журналистам.

Андрей Турчак также напомнил, что по итогам первого конкурса руководство «Единой России» поставило региональным отделениям партии задачу привлечь к работе максимальное количество финалистов конкурса. В частности, один из них — Ильнар Гирфанов — возглавил программно-идеологический департамент политуправления ЦИК «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей», работа которой нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения. Конкурс проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Участники конкурса, прошедшие все этапы, были включены в программу подготовки кадрового резерва, получили грант — один миллион рублей — на повышение квалификации в ведущих вузах страны, и возможность карьерных консультаций от топ-менеджеров госкомпаний и ведущих государственных чиновников.

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