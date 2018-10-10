Financial Times: Новым главой Tesla станет Джеймс Мёрдок

Сан-Франциско, США, , 22:50 — REGNUM «Проштрафившегося» Илона Маска сменит на посту исполнительного директора Джеймс Мёрдок, 10 октября сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники в компании.

Джеймс Мердок, уходящий исполнительный директор Twenty-First Century Fox и сын медиамагната Руперта Мёрдока, входит в совет директоров Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, Маск лишился руководящего поста в Tesla в рамках урегулирования иска о мошенничестве, поданного против него Комиссией правительства США по ценным бумагам и рынкам.

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