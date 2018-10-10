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Киев планирует закупить более 80% антрацита для ТЭЦ и ТЭС в России

Экономика

Это 3,82 млн т антрацитового угля

Киев, 10 октября 2018, 22:48 — REGNUM  В 2019 году ТЭС и ТЭЦ Украины увеличат потребление энергетического угля и природного газа, сообщает 10 октября пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в 2019 году потребление газа на Украине ТЭС и ТЭЦ увеличится на 0,52% — до 4,9 млрд кубометров, а энергетического угля — на 4,4% до 27,75 млн т по сравнению с 2018 годом. Отмечается, что в 2019 году будет потреблено 5,1 млн т антрацитового угля и 22,65 млн т газового угля. При этом из России будет импортировано 3,82 млн т антрацитового угля, что составит 81,8% от импорта антрацита.

Напомним, в 2017 году Украина снизила потребление газа на 6,3% — до 28,4 млрд кубометров.

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Энергетика Украины
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