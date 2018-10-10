В Калуге стартовал международный форум «АвтоЭволюция 2018»

Калуга, , 22:04 — REGNUM В Калуге 10 октября стартовал IX международный форум по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры «АвтоЭволюция 2018». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в 2018 году главной темой форума стали перспективы развития отрасли.

В рамках пленарной сессии «Прогнозируя будущее: перспективы, тенденции, ключевые проблемы автомобилестроения в России» представители автоиндустрии обсудили сценарии дальнейшего развития. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что форум развивается и пользуется всё большей популярностью, с каждым годом привлекая новых участников для профессионального диалога.

«Мы открыты для взаимодействия в рамках развития автокластера. Объем производства автомобилей растет. В количественном эквиваленте за восемь месяцев текущего года в Калужской области произведено автомобилей столько, сколько было произведено за 2017 год», — заявил он.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, лейтмотивом стратегии развития автомобильной промышленности России является увеличение уровня локализации.

«Правительство РФ будут интересовать вопросы, связанные с двигателями и движителями, трансмиссиями и системами управления. Особое внимание — R&D-направлению. Важна доля выручки, которую компания должна тратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории РФ. Основные точки роста автопрома — это создание производств автокомпонентов и формирование экспорта. Калужская область для нас выступает в роли эксперта в этих вопросах», — добавил Морозов.

По итогам 2017 года экспорт в автомобильной промышленности составил 3,15 млрд долларов США.

«Доля Калужской области в экспорте — 10%. И это не только производство автомобилей, но и автокомпонентов. Очень хороший показатель», — подчеркнул, в свою очередь, директор по поддержке экспорта (автомобилестроение и железнодорожная отрасль) Российского экспортного центра Павел Бурлаченко.

Говоря о финансовых мерах поддержки экспорта в автопроме Бурлаченко обратил внимание на некоторые изменения:

«Прежде всего, речь идет о комплексном экспортном проекте, который будет реализовывать компания. С 2019 года нас будет ждать оптимизация мер и формирование комплексных программ, направленных на развитие продукта».

Сегодня калужский автокластер представлен тремя OEM-производителями — Volkswagen, PCMA (Peugeot Citroën & Mitsubishi Alliance), Volvo и сформированным пулом производителей автокомпонентов — 28 компаний, многие из которых взаимодействуют с традиционными предприятиями региона. Таким образом, автокластер объединяет 31 предприятие, производит более 11% всех выпускаемых в России автомобилей. Его доля в общем объеме промпроизводства региона составляет 36%. Индекс производства автотранспортных средств за 6 месяцев 2018 года составляет 157,2%.

Калужскими автопоставщиками выпускается практически полная номенклатура узлов и агрегатов, удовлетворяющая производственные потребности автосборщиков — как региональных, так и в целом по стране. Предприятия калужского автомобильного кластера ежегодно наращивают экспортные поставки в другие страны. Так, «Континентал Калуга» поставляет продукцию в 23 страны мира. Предприятие хорошо известно на уровне глобальной производственной сети Continental благодаря качеству продукции. Признанием успехов завода стало присуждение ему внутренней награды за лучшее качество в 2017 году.

Завод «Фольксваген Груп Рус» признан лучшим экспортером 2017 года в рамках премии Российского автомобильного форума. Генеральный директор российского представительства компании Маркус Озегович подчеркнул, что Volkswagen продолжит инвестировать в Россию:

«Мы гордимся успехами деятельности завода «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. Это касается не только локализации, но и увеличения эффективности логистики. Модель Polo локализована на 75%. За 2018 год уже экспортировано на предприятия Volkswagen по всему миру 38 тысяч двигателей, произведенных на калужском заводе. Более 10 тысяч автомобилей Skoda Octavia экспортировано в 2018 году».

По итогам первого полугодия завод «Вольво Груп» в Калуге увеличил производство грузовых автомобилей Volvo примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. От 70 до 80% грузовых автомобилей Volvo, продающихся на российском рынке в последние годы, имеют калужское происхождение. В автомобильной промышленности России отмечается следующая тенденция — лидеры авторынка России продемонстрировали уверенный рост продаж. Вырос спрос на продукцию калужского автокластера, в топ-20 популярных моделей России попали Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan, продажи которых выросли на 20%-30%.

Напомним, во второй день работы форума запланированы экскурсии на предприятия автомобильного кластера Калужской области.