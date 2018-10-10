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Набиуллина прокомментировала рост оттока капитала из России

Экономика

Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года увеличился в 48 раз

Набиуллина прокомментировала рост оттока капитала из России
Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР

Москва, 10 октября 2018, 21:31 — REGNUM  Данные об оттоке капитала из России не означают вывоза соответсвующих объёмов средств из страны, в том числе нелегальными способами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 10 октября на заседании Государственной думы.

По её словам, регулятор продолжает бороться с незаконным вывозом капитала из России, и на сегодняшний день этот показатель «уменьшился в разы».

Она также отметила, что покупка валюты населением и средства компаний на долларовых счетах в российских банках также включаются в статистические данные о вывозе капитала.

Напомним, накануне Центробанк обнародовал данные, согласно которым чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года увеличился в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $19,2 млрд.

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