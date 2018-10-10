В Костромской области появился новый телятник

Кострома, , 20:35 — REGNUM В Галичском районе Костромской области построили новый телятник с послеродовым отделением для коров, сообщает ГТРК «Кострома». В хозяйстве Ладыгино на данный момент более 30 буренок.

Новый телятник оборудован инфракрасными светильниками, молочной кухней и послеродовым отделением. В хозяйстве молочное стадо в тысячу животных дает 17 тонн молока в сутки. На предприятии работают более 200 работников.

Строительство телятника обошлось в 6 миллионов рублей. Эти деньги были выделены областным грантом. За год хозяйство получило более 18 миллионов рублей субсидий.

ИА REGNUM напоминает, что в Вохомском районе Костромской области должен появится новый телятник на 100 голов. ООО «Латышево» получило грант на строительство нового объекта на сумму 3,3 млн рублей.

Отмечается, что предприятие планирует продавать мясо говядины в учреждения социальной сферы Вохомского района. Сейчас на месте будущего телятника возведен металлический каркас здания и ведутся кровельные работы. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в ноябре.