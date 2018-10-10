Уолл-стрит «лихорадит» из-за прогноза МВФ

Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Индексы Уолл-стрит резко просели из-за негативного прогноза МВФ, предрекающего мировой экономике спад из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, 10 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 343,04 пункта (1,30%), до 26 087,53 пункта, индекс S&P500 снизился на 38,36 пункта (1,33%), до 2841,98 пункта, индекс Nasdaq снизился на 144,68 пункта (1,87%), до 7593,34 пункта.

При этом показатель VIX — «индекс страха» Уолл-стрит находится на максимальном значении с 25 июня текущего года.

«Инвесторы сосредоточены на повышении доходности и выводят прибыль. Все обеспокоены вопросом, действительно ли «бычий» рынок подходит к концу», — прокомментировал журналистам ситуацию на рынке Райан Науман, стратег Informa Financial Intelligence.

Индексы S&P 500 и Dow Jones находятся от совсем недавно достигнутых исторических максимумов в 3,7% и 4,5% соответственно, Nasdaq — в 7,8% от максимального значения индекса.

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