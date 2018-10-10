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СНБО: Таиланд принял на вооружение украинские танки и БТР

Экономика

Ранее Украина поставила Таиланду 49 танков «Оплот»

СНБО: Таиланд принял на вооружение украинские танки и БТР
Victor Dashkiyeff
Т-84 «Оплот»

Киев, 10 октября 2018, 20:05 — REGNUM  Таиланд взял на вооружение украинские танки и БТР, заявили в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает 10 октября УНИАН.

Согласно сообщению, секретарь СНБО Александр Турчинов и заместитель командующего ВМС Таиланда адмирал Сангкорн Понгсири обсудили вопросы расширения сотрудничества в военной сфере. Также во время разговора представители Таиланда отметили, что танки и БТР, которые таиландская армия ранее закупила на Украине, «успешно прошли все испытания» и приняты на вооружение в Таиланде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что последняя партия украинских танков «Оплот» была передана Королевским сухопутным войскам Таиланда. Всего Таиланд получил 49 украинских танков Т-84.

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Вооруженные силы Украины
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