СНБО: Таиланд принял на вооружение украинские танки и БТР

Киев, , 20:05 — REGNUM Таиланд взял на вооружение украинские танки и БТР, заявили в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает 10 октября УНИАН.

Согласно сообщению, секретарь СНБО Александр Турчинов и заместитель командующего ВМС Таиланда адмирал Сангкорн Понгсири обсудили вопросы расширения сотрудничества в военной сфере. Также во время разговора представители Таиланда отметили, что танки и БТР, которые таиландская армия ранее закупила на Украине, «успешно прошли все испытания» и приняты на вооружение в Таиланде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что последняя партия украинских танков «Оплот» была передана Королевским сухопутным войскам Таиланда. Всего Таиланд получил 49 украинских танков Т-84.