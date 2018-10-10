Производство нефтепродуктов в Киргизии выросло более чем на четверть

Бишкек, , 19:38 — REGNUM В январе — сентябре 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Киргизии произвели продукции на сумму свыше 11 млрд 342,6 млн сомов (более 10,9 млрд рублей). Об этом сообщили представители национального статистического комитета сегодня, 10 октября, на пресс-конференции, пишет «Кабар».

По словам специалистов нацстаткома, объем производства продуктов нефтеперегонки в республике за 9 месяцев вырос на 28,7%.

Они также отметили, что основными производителями нефтепродуктов в Киргизии сейчас являются четыре нефтеперерабатывающих завода, два из которых располагаются в Чуйской области и еще два — на юге страны.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребность республики в бензине и дизельном топливе на 90% покрываются за счет поставок из России и Казахстана. Остальные 10% производят местные нефтеперерабатывающие заводы.

Отметим, что в настоящее время Киргизия занимает 17-е место в общемировом рейтинге бензиновых цен, составленном аналитиками международного агентства «Global petroleum prices». Средняя стоимость этого вида автомобильного топлива в республике сейчас составляет $0,67 (43,82 рубля по текущему курсу) за один литр.