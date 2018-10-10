Первый вице-премьер Госсовета КНР ознакомился с инновациями в Сычуани

Пекин, , 19:21 — REGNUM Первый вице-премьер Госсовета КНР, член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн посетил крупную юго-западную провинцию Сычуань и проинспектировал ход строительства объектов, связанных с реализацией проекта «Пояса и пути», сообщает 10 октября Синьхуа.

Посетив экспериментальную зону свободной торговли, а также объекты, связанные с градостроительством и технологическим инновациями в деятельности предприятий административного центра Чэнду, Хань Чжэн призвал активнее проводить в жизнь стратегию инновационного развития и модернизации основных драйверов экономического роста.

Вице-премьер также поставил задачи более широкого использования такой «визитной карточки» транспортной инфраструктуры региона, как скоростной поезд Чэнду — Европа.

Особое внимание Хань Чжэн уделил необходимости совершенствования делового климата, а также помощи и поддержки предприятиям реального сектора экономики.