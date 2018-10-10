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Китайский автопром активно проникает на вьетнамский рынок

Экономика

Вьетнамцы проявляют большой интерес к автомобилям из Китайской Народной Республики (КНР)

Ханой, 10 октября 2018, 20:56 — REGNUM  Объем экспорта китайских автомобилей во Вьетнам значительно вырос. Несмотря на то, что крупнейшими партнерами Вьетнама по импорту автомобилей пока остаются Индонезия и Таиланд, Китай активно наращивает объем продаж в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). По мнению экспертов, в ближайшее время ситуация на вьетнамском рынке автомобилей может радикально измениться. При сохранении существующих объемов поставок, Китай сможет стать крупнейшим поставщиком автомобилей во Вьетнам.

В соответствии с докладом, который был подготовлен таможенной службой СРВ, за первую неделю октября 2018 года количество автомобилей, импортированных из Китая, достигло 3 500. Суммарная стоимость автомобилей составила 65,2 миллиона долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», вьетнамцы проявляют большой интерес к автомобилям КНР. Несмотря на присутствие на вьетнамском рынке таких гигантов как «Тойота» и «Киа», вьетнамцы проявляют большой интерес к машинам китайского автопрома. Цена китайских автомобилей является ключевым фактором при выборе машины, в то же время, многие потребители беспокоятся о качестве автомобилей.

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Зарубежная хроника
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