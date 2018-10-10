Зоны свободной торговли Вьетнам — ЕС должны принести выгоду обеим сторонам

Ханой, , 22:08 — REGNUM Представители европейского бизнес-сообщества надеются, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и СРВ, которое должно вступить в силу в 2019 году, позволит создать благоприятные условия для развития вьетнамской экономики, а также принесет выгоды ЕС. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», торговая палата ЕС выпустила доклад «Соглашение о ЗСТ ЕС — Вьетнам: взгляд из Вьетнама», в котором содержатся данные опросов предпринимателей и экспертные точки зрения. В докладе оценивается потенциальное влияние соглашения на развитие отношений между СРВ и ЕС, а также потенциальные выгоды для обеих сторон.

В документе указывается, что более 80% предпринимателей считают, что соглашение позитивным образом повлияет на развитие экономики СРВ, а также создаст благоприятные условия для развития европейского предпринимательства во Вьетнаме. Кроме экономического эффекта, который станет наиболее существенным, оценивается влияние соглашения на социальную сферу.