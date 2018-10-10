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Зоны свободной торговли Вьетнам — ЕС должны принести выгоду обеим сторонам

Экономика

Европейские предприниматели рассчитывают, что соглашение о зоне свободной торговли между Европейским союзом (ЕС) и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) станет выгодным для обеих сторон

Зоны свободной торговли Вьетнам — ЕС должны принести выгоду обеим сторонам
Иллюстрация: Agcs.allianz.com
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Ханой, 10 октября 2018, 22:08 — REGNUM  Представители европейского бизнес-сообщества надеются, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и СРВ, которое должно вступить в силу в 2019 году, позволит создать благоприятные условия для развития вьетнамской экономики, а также принесет выгоды ЕС. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», торговая палата ЕС выпустила доклад «Соглашение о ЗСТ ЕС — Вьетнам: взгляд из Вьетнама», в котором содержатся данные опросов предпринимателей и экспертные точки зрения. В докладе оценивается потенциальное влияние соглашения на развитие отношений между СРВ и ЕС, а также потенциальные выгоды для обеих сторон.

В документе указывается, что более 80% предпринимателей считают, что соглашение позитивным образом повлияет на развитие экономики СРВ, а также создаст благоприятные условия для развития европейского предпринимательства во Вьетнаме. Кроме экономического эффекта, который станет наиболее существенным, оценивается влияние соглашения на социальную сферу.

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Зарубежная хроника
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