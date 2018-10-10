BMW строит предприятие на северо-востоке Китая

Пекин, , 19:17 — REGNUM В Китае с деловой поездкой находится председатель совета директоров немецкого концерна BMW Харальд Крюгер, с которым встретился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 10 октября Синьхуа.

В настоящее время всемирно известная компания строит на северо-востоке Китая, в Шэньяне, административном центре провинции Ляонин, предприятие, рассчитанное на преодоление ограничений на участие иностранных инвесторов в капитале китайского автопрома.

Ли Кэцян отметил, что углубление китайско-германского сотрудничества отвечает интересам обеих сторон и является примером успешности шагов, предпринятых КНР в направлении открытости внешнему миру.

В ответном слове Крюгер подчеркнул высокий инвестиционный потенциал экономики КНР и готовность его компании развивать всестороннее сотрудничество.