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BMW строит предприятие на северо-востоке Китая

Экономика

Компания считает экономику КНР привлекательной для инвестиций

Пекин, 10 октября 2018, 19:17 — REGNUM  В Китае с деловой поездкой находится председатель совета директоров немецкого концерна BMW Харальд Крюгер, с которым встретился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 10 октября Синьхуа.

В настоящее время всемирно известная компания строит на северо-востоке Китая, в Шэньяне, административном центре провинции Ляонин, предприятие, рассчитанное на преодоление ограничений на участие иностранных инвесторов в капитале китайского автопрома.

Ли Кэцян отметил, что углубление китайско-германского сотрудничества отвечает интересам обеих сторон и является примером успешности шагов, предпринятых КНР в направлении открытости внешнему миру.

В ответном слове Крюгер подчеркнул высокий инвестиционный потенциал экономики КНР и готовность его компании развивать всестороннее сотрудничество.

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Автопром
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