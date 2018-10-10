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Министр информации Пакистана: валютных резервов хватит только на 1,5 месяца

Экономика

Это критический показатель для пакистанской экономики

Исламабад, 10 октября 2018, 21:36 — REGNUM  Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри в своем выступлении перед представителями СМИ объявил, что валютных резервов в стране хватит только на 1,5 месяца импорта.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, новость о катастрофической нехватке валютных резервов была использована Фавадом Чаудхри, чтобы объяснить, почему правительство обратилось за помощью к МВФ (Международный Валютный Фонд). По словам министра, только на восстановление органов правительства и госкомпаний Пакистану потребуется 8 миллиардов долларов.

Общие потребности страны в дополнительном финансировании Фавад Чаудхри оценил в 38 миллиардов долларов. По словам министра, новое правительство вынуждено восстанавливать институты государства, разрушенные предыдущим правительством.

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Зарубежная хроника
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