Чили стала жертвой торговой войны между США и КНР

Сантьяго, , 18:59 — REGNUM Торговая война, развязанная Соединёнными Штатами против Китая, непосредственно отразилась на состоянии экономики Чили. Как сообщило кубинское новостное издание «Пренса Латина» со ссылкой на исследование Центрального Банка Чили, опубликованное 8 октября, южноамериканская страна уже второй месяц подряд переживает отрицательное сальдо торгового баланса. Вследствие сокращения чилийских поставок на китайский рынок в сентябре торговый дефицит Чили составил 122 млн долл., в августе — 302 млн долл.

Благодаря Соглашению о свободной торговле между двумя странами, действующему с 2006 года, Китай является крупнейшим импортёром чилийской меди, сельскохозяйственной продукции и рыбы. Торговый оборот Чили с КНР ежегодно составляет более 30 млрд долл.

По данным Министерства финансов Республики Чили, в сентябре экспорт страны в стоимостном выражении составил 5 534 млн долл., а импорт — 5 656 млн долл., что на 7% меньше, чем в аналогичный период 2017 г.

Поставки меди, главной статьи чилийского экспорта, сократились на 17%. В стоимостном выражении экспорт данного металла в сентябре 2018 г. составил 2 808 млн долл. (в сентябре 2017 г. — 3 386 млн долл.).

Несмотря на очевидные экономические проблемы, в Центральном Банке заверяют, что есть шанс закончить финансовый год с положительным сальдо торгового баланса размером 7,4 млн долл. Повод для оптимизма даёт рост экспортных поставок карбоната лития, составивший 46%.