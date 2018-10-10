«Нафтогаз» снизил стоимость транзита газа для «Газпрома»

Киев, , 18:07 — REGNUM Сегодня, 10 октября, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила российскому «Газпрому» заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени. Она начисляется на задолженность российской компании в рамках решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

При этом «Нафтогаз» отметил, что снизил стоимость транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.

«22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом, уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых «Нафтогазом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году «Газпром» продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз», который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

«Таким образом «Нафтогаз» зачислил более 9 млн дол переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в рамках исполнения арбитражного решения», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 29 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что средства, выигранные Украиной в судах против Российской Федерации, будут возвращены украинскому государству в ближайшее время.

Напомним, 28 февраля этого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по второму спору между «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Первое было в конце декабря. По итогам обоих решений — относительно поставок газа и транзита — Россия должна выплатить Украине 2,56 млрд долларов. 1 марта «Газпром» отменил поставки уже оплаченного газа Украине — согласно решению арбитража «Нафтогаз» по условию «бери или плати» в контракте должен в 2018 году закупить у «Газпрома» 4 млрд кубометров газа.