Сотрудникам «Костромского текстиля» выплатили часть зарплаты

Кострома, , 17:49 — REGNUM Торговый дом «Костромской текстиль» задолжал своим сотрудникам заработную плату в размере более 2,5 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура. Предприятие не выплатила зарплаты за июнь-август текущего года.

В отношении должностного и юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении. После обращения прокурором в суд с требованием взыскать начисленную, но не выплаченную заработную плату, организация выплатила часть долга — более 1,7 миллионов рублей — своим сотрудникам.

ИА REGNUM напоминает, что на апрель 2018 года частные компании Костромской области были должны своим сотрудникам 58 миллионов рублей. Зарплаты не были выплачены 1700 костромичам в 40 предприятиях региона.

Большинство компаний-должников работают в сфере строительства и ЖКХ и расположены в городе Костроме, Нейском и Красносельском районах. Областная прокуратура выписывает директорам компаний предписания, привлекает их к административной и уголовной ответственности. Так, в текущем году уже возбуждено 7 уголовных дел в отношении «самых злостных должников»