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Эксперты парламента Италии выступили против дефицитного бюджета

Экономика

Журналисты отмечают, что все организации, не избранные гражданами, выступают против данного бюджета

Эксперты парламента Италии выступили против дефицитного бюджета
Camera dei deputati
Парламент Италии

Рим, 10 октября 2018, 17:49 — REGNUM  Советники итальянских депутатов из Национальной бюджетной комиссии не поддерживают проект бюджета, предусматривающий увеличение дефицита относительно ВВП, сообщает Agenzia Italia в среду, 10 октября.

Решающего значения мнение экспертов не имеет: в поддержку бюджета высказываются обе правящие партии, имеющие большинство в парламенте. Но интересно, что все без исключения институты и организации, не избираемые гражданами (кроме комиссии также Счётная палата, Центробанк Италии, Международный валютный фонд, Еврокомиссия и т.д.), не поддерживают этот бюджет, отмечают авторы.

Ранее правительство утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру. В парламенте бюджет еще не рассматривался.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП). В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

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Экономика Италии
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