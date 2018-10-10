Эксперты парламента Италии выступили против дефицитного бюджета

Рим, , 17:49 — REGNUM Советники итальянских депутатов из Национальной бюджетной комиссии не поддерживают проект бюджета, предусматривающий увеличение дефицита относительно ВВП, сообщает Agenzia Italia в среду, 10 октября.

Решающего значения мнение экспертов не имеет: в поддержку бюджета высказываются обе правящие партии, имеющие большинство в парламенте. Но интересно, что все без исключения институты и организации, не избираемые гражданами (кроме комиссии также Счётная палата, Центробанк Италии, Международный валютный фонд, Еврокомиссия и т.д.), не поддерживают этот бюджет, отмечают авторы.

Ранее правительство утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру. В парламенте бюджет еще не рассматривался.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП). В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

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