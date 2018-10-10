В Калининграде поддержали повышение возраста продажи алкоголя

Калининград, , 17:41 — REGNUM В Общественной палате Калининградской области обсудили инициативу повышения возраста продажи алкоголя, а замминистра здравоохранения региона Юрий Скалин поддержал инициативу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал об инициативе принятия федерального закона о продаже алкогольной продукции на территории всей страны гражданам, достигшим 21 года, а не 18 лет, как это сегодня прописано действующим законодательством. Тем не менее, по словам общественника, сделать это сегодня очень сложно: «Бизнес не заинтересован в потере «интересной» целевой аудитории в возрасте 18−21 года, когда многие молодые люди могут злоупотреблять алкоголем. Между тем, принятие подобного закона, даже на региональном уровне — это необходимость».

Юрий Скалин, который одновременно является главный внештатным психиатром-наркологом Северо-Запада, согласился с коллегой в том, что повышение возрастного ценза поможет снизить в молодежной среде количество потребляемого алкоголя и, соответственно, зависимость от него: «Мы поддерживаем инициативу «Трезвой России» и надеемся, что такой закон будет принят. Это позволит переключить подрастающее поколение на формирование здорового образа жизни, занятия спортом, вовлечь их в другие интересные проекты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минзраве РФ разработали законопроект, который предусматривает ограничение продажи спиртного пьяным и предлагает размещать алкогольную продукцию в специальных помещениях, отдельно от других товаров. Добавим, что в сентябре также была озвучена идея о повышении минимального возраста продажи алкогольной продукции как дополнительной мере по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.