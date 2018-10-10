Эксперты заявили, что Киев в «шаге от дефолтной позиции»

Киев, , 17:40 — REGNUM Некоторые украинские эксперты полагают, что Украина объявит дефолт, если Международный валютный фонд не предоставит Киеву очередной кредит до конца 2019 года.

В частности исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко увидел опасность в «истощении» золотовалютных резервов Нацбанка Украины.

«1) если до конца следующей недели позитивного решения МВФ все еще не будет, то это предмет для серьезной нервозности. 2) истощенные золотовалютные резервы, снижающиеся четыре месяца кряду, нуждаются в пополнении. «Жировая прослойка» слишком мала», — написал Устенко в Фейсбуке.

По его словам, Киеву сложно рассчитывать на получение кредита накануне выборов.

«3) чем дальше мы движемся к концу октября, а тем более года, тем сложнее будет рассчитывать на новый транш без наличия бюджета. 4) бюджет у нас — это всегда битва. Тем более, если речь идет о бюджете года выборов. Поэтому сложно представить, что он будет принят не как обычно под новый год, а так заранее, как того требуют текущая экономическая ситуация», — отметил Устенко.

Кроме того, эксперт в сфере экономики Александр Гончаров полагает, что Киев находится в «шаге от дефолтной позиции».

«Даже МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Более того, действия властей могут стать для всего мира хрестоматийным примером того, как не нужно проводить финансово-экономические реформы, или как сделать так, чтобы возвраты от вложений государственных финансов в различные крупные проекты были как можно меньшими, а откаты для коррумпированных топ-чиновников — наибольшими. Кстати, через несколько месяцев будет 5 лет с начала финансового кризиса в Украине, известного как «банкопад», это означает, что по законодательству, после завершения сроков ликвидации банков, требования кредиторов считаются погашенными. Да, кризис — это полбеды, главная беда — это выход из кризиса», — написал Гончаров в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов. По данным пресс-службы Счетной палаты, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.

Напомним, в сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.

14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, Кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн (4,3 млрд долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн (более 2 млрд долл) — внешнего.