Власти Калининградской области прогнозируют рост спроса на IT-специалистов

Калининград, , 17:37 — REGNUM

В Калининградской области растёт запрос на IT-специалистов, что спровоцировали льготы Особой экономической зоны, которые привлекли новых резидентов в том числе и из этой области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отдельно для инвестпроектов, связанных с разработкой компьютерных технологий и созданием программного обеспечения, минимальный порог инвестиций был снижен до одного миллиона рублей. В результате, число новых резидентов калининградской ОЭЗ достигло рекордных значений. Из более чем 190 действующих резидентов почти 60 получили этот статус в 2018 году, в том числе 21 инвестпроект в сфере разработки программного обеспечения и профильных услуг. IT-резиденты заявляют о создании в Калининградской области в течение трех лет более тысячи новых рабочих мест, поясняет пресс-служба регионального правительства.

Ради этого в БФУ им. И. Канта открыть факультет компьютерных наук, который закроет потребностьIT-отрасли в специалистах. Проект намерены реализовать к 2020 года, его разрабатывают совместно со Сбербанком. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил на Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018», который 9−10 октября проходит в Светлогорске.