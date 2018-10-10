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Продана площадка бывшего пивзавода в Калининграде

Экономика

Новый собственник собирается развивать на месте пивзавода офисный центр

Калининград, 10 октября 2018, 17:33 — REGNUM  Реализована площадка бывшего завода Heineken в Калининграде, покупателя нашёл Российский аукционный дом, сообщает пресс-служба РАД.

Лот включал промышленный и складской комплексы площадью 107 тыс. кв.м., а также 6 земельных участков суммарной площадью 7,8 га. (3 га — собственность; 4,8 га. — аренда на 49 лет). Объект формально находится в Калининградской области, в посёлке Невское Гурьевского района, однако в реальности это пригород Калининграда.

Покупатель приобрел лот за 158 млн рублей.

Новый владелец собирается развивать территорию под торгово-офисную функцию с включением складкой застройки, отметили в пресс-службе РАД.

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