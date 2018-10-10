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Костромичам могут предоставить льготы на транспортный налог

Экономика

В регионе разработан соответствующий законопроект

Кострома, 10 октября 2018, 17:30 — REGNUM  Костромичей, владеющими автомобилями на газомоторном топливе, могут освободить от транспортного налога, сообщает пресс-служба губернатора. Соответствующий законопроект был разработан по инициативе главы области Сергея Ситникова.

Согласно законопроекту, «отдельные категории налогоплательщиков, использующие в качестве моторного топлива природный газ, будут освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2024 года».

Льготы планируется ввести для перевозчиков пассажиров и багажа, для дорожно‑ и мосто-эксплуатационных организаций, предприятий ЖКХ и для региональных госучреждений пожарной безопасности и здравоохранения. 50% льгота предусмотрена для владельцев транспортных средств на сжиженном газе.

ИА REGNUM напоминает, что Костромской области из-за повышения цен на бензин местные власти планировали перевести «государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо». В администрации уже подсчитали экономию на топливе для пассажирских автобусов:

«Ежегодный расход на дизельное топливо у автобуса КАВЗ большой вместимости составляет 925,6 тысяч рублей, при использовании метана расходы сокращаются более чем на 50% и составляют 452,8 тысяч».

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Налоговые льготы
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