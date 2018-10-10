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Тульская область привезла на выставку «Золотая осень» пряники и пастилу

Экономика

А увозит — новые инвестсоглашения

Москва, 10 октября 2018, 17:20 — REGNUM  Более 30 производителей из Тульской области привезли свою продукцию на российскую агропромышленную выставку «Золотая осень-2018», открывшуюся 10 октября в Москве на ВДНХ. Делегацию региона на выставке возглавил губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM.

В торжественной церемонии открытия выставки принял участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, который, в том числе осмотрел стенд Тульской области, где ознакомился с инвестиционным потенциалом агропромышленного комплекса региона.

Алексей Дюмин рассказал главе правительства о достижениях Тульской области в сельском хозяйстве. Он отметил, что в целом отрасль развивается интенсивно, регион сохраняет место в числе лидеров в ЦФО по сбору рапса и картофеля, растут объемы производства мяса и молока.

«Правительство Тульской области ведет активную работу по привлечению инвесторов в сельскохозяйственную отрасль. Сейчас в регионе реализуется более 25 аграрных проектов на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей. В течение трех лет это позволит создать почти 6000 новых рабочих мест», — сказал Алексей Дюмин.

В рамках выставки «Золотая осень-2018» было подписано пять инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд 750 млн рублей. В самой выставке участвуют более 30 тульских производителей, которые привезли кондитерские изделия, в том числе, традиционные тульские сладости (тульский пряник, белевская пастила), мясная и молочная продукция, колбасные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, сыры, напитки.

Губернатор поблагодарил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева за активную поддержку инвестпроектов в Тульской области.

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Сельское хозяйство
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