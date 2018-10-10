Среда, 10 Октября 2018 года
18:13:23 МСК

Индексы Уолл-стрит начали торги разнонаправленно

Экономика

S&P 500 и Nasdaq падают, Dow Jones растет

Индексы Уолл-стрит начали торги разнонаправленно
Иллюстрация: Rabstol.net
Котировки

Нью-Йорк, США, 10 октября 2018, 17:43 — REGNUM  Индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно, 10 октября передает агентство Reuters.

Так, индекс S&P 500 открылся ниже на 6,44 пункта (0,22%), на уровне 2873,90 пункта. Индекс Nasdaq упал на 43,94 пункта (0,57%), до 7694,08 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 11,16 пункта (0,04%), до 26 441,73 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, нестабильность преследует Уолл-стрит с начала недели. Поводом к спадам были падение группы FAANG и негативный прогноз МВФ о перспективах мировой экономики — позитивный тренд задают хорошие экономические показатели в самих США.

Читайте также: Фондовый рынок США начал неделю в «красной зоне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить