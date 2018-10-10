В ЦБ рассказали о возмещении средств вкладчикам банка «Югра»

Москва, , 17:03 — REGNUM Резервы для возмещения средств вкладчикам банка «Югра» есть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы представитель ЦБ Михаил Мамута.

«Что касается непосредственно ситуации с «Югрой», то с момента признания банка банкротом, а это решение было принято несколько лет назад, временная администрация в рамках тех законно данных полномочий, будет проводиться работа, направленная на обеспечение выплат всем вкладчикам банка, в том числе в сумме, превышающей 1,4 млн рублей. И резервы для такой работы есть», — сказал Мамута.

По его словам, «на сегодня уже более 80% всех вкладчиков получили возмещение в полном объеме, поскольку оно находилось в лимитах установленных законом 1,4 млн рублей, и было произведено за счет средств Фонда страхования вкладов».

Что касается оставшейся суммы, она составляет чуть более 13 млрд рублей, то, продолжил представитель ЦБ, «перспективы её возмещения зависят от возможности в рамках процедуры банкротства истребовать денежные средства с дебиторов компании».

«То есть с тех, кому банк занимал деньги. На сегодня объем дебиторской задолженности превышает 200 млрд рублей. Это большие деньги, и хотя, как мы понимаем, многие из этих компаний, к сожалению, находятся не в лучшем финансовом положении, там есть залоги, есть иные возможности по истребованию, которые дают здесь определенные перспективы», — заявил Мамута.

Кроме того, законом установлена, с одной стороны, субсидиарная ответственная собственников и лиц, принимающих решения, контролирующих процесс, а также ответственность за причинение убытков.

«Поэтому мне представляется, что мы должны в рамках уже существующих процедур совместно помочь органам управления банком «Югра» на сегодня реализовать максимум возможных полномочий для того, чтобы удовлетворить требования вкладчиков сверх 1,4 млн рублей. Полагаю, что это возможный путь», — заключил Мамута.