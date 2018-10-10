ЦБ намерен разобраться с кредитными потребительскими кооперативами

Москва, , 16:42 — REGNUM ЦБ рассчитывает на помощь депутатов Госдумы в сфере регулирования кредитных потребительских кооперативов (МФО), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

На проблему с потребительскими кооперативами в Саратовской области обратила внимание представителей ЦБ в ходе заседания Госдумы депутат Ольга Алимова (КПРФ). В частности, она выразила обеспокоенность ситуацией вокруг кооператива «Саратовский Сберегательный».

Представитель ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что Банк России в течение последних нескольких лет провел достаточно серьезную работу по очищению этого рынка.

«И если где-то там три года назад у нас было свыше 3 тыс. кредитных потребительских кооперативов, то сегодня в реестре находятся 1092 этих кредитных потребительских кооперативов. Плюс к этому мы делаем все возможное для того, чтобы изменить законодательство, которое бы ввело такое понятие, как «общность кредитных потребительских кооперативов», — добавил он.

С точки зрения мегарегулятора, это «не федеральные учреждения, а общность граждан, которые объединили бы общие территории либо каким-то одним производством и так далее, и тому подобное».

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время депутаты поддержат данный законопроект и нам будет легче разбираться с теми кооперативами, которые больше похожи на финансовые пирамиды», — заключил он.