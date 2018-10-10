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Объекты торговли в Калининграде должны будут соответствовать «дизайн-коду»

Экономика

В мэрии Калининграда рассказали, что изменится с введением единого «дизайн-кода»

Калининград, 10 октября 2018, 16:40 — REGNUM  В Калининграде представлен проект «Дизайн-кода города Калининграда», который городские чиновники обещают внедрить уже в первом квартале 2019 года. Пресс-служба городской администрации отмечает, что поставлена задача привести внешний вид мест торговли и внешней рекламы в городе в один стандарт с чёткими правилами.

Сейчас дизайн-код носит рекомендательный характер. Для того, чтобы он стал обязательным для применения и даже появилась возможность применять штрафные санкции по кодексу об административных правонарушениях и Калининградской области и РФ, в которых имеются разные ставки по штрафам, нормы дизайн-кода будут размещены в различных нормативно-правовых актах местного самоуправления, прежде всего в правилах благоустройства, которые утверждаются решением городского совета депутатов. Об этом рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

«Надеюсь, что калининградские предприниматели будут стремиться строго исполнять параметры дизайн — кода. Конечно, в первую очередь новые правила будут распространяться на вновь создаваемые объекты города. Плюс, как только заканчиваются разрешительные документы на объекты малой торговли, на сезонные кафе, на рекламные конструкции, то в первую очередь при выдаче разрешительных документов будет рассматриваться внешний вид будущих объектов на предмет соответствия дизайн-коду», — цитирует Крупина пресс-служба горадминистрации.

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Розничная торговля
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