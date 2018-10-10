Из развалюхи в вагончик: как на Ямале решают проблему аварийного жилья

Салехард, , 16:41 — REGNUM Жильцы одного из первых домов в селе Находка Тазовского района ЯНАО из аварийной двухэтажной «деревяшки» переедут в вагондома. Иного выхода нет, так как в программе расселения ветхого и аварийного жилья в ЯНАО, рассчитанной до 2022 года, Находка не значится, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Потолки и лестницы рушатся, антисанитария, туалетов и ванных комнат нет — в таких условиях живут 12 семей с детьми в деревянном двухэтажном по ул. Подгорная, 11. Красноречивый сюжет местной телевизионной компании «Студия Факт» вызывает сочувствие к людям, вынужденных жить в наше время в жутких условиях. Дому 50 лет. Строился он покорителями арктического региона как временное жильё. А люди взрастили здесь уже поколение новых ямальцев.

По словам главы села Находка Евгения Киржакова, этот дом первый в очереди на расселение. Признан аварийным ещё в 2014 году. Администрацией села сформированы земельные участки под строительство нового жилья. Осталось дождаться окружного финансирования.

Однако в региональной программе расселения ветхого и аварийного жилья, рассчитанной до 2022 года, Находка не значится. Жители развалюх Находки надеются, что село войдёт в программу при её пересмотре, обещанном губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

А пока жителям дома по ул. Подгорной, 11 надо пережить зиму. Администрацией им будет предоставлено временное жильё: вагондома с отоплением, водой и светом.

По сведениям руководства села, в Находке на сегодня в аварийном состоянии находятся 18 домов, в переселении нуждаются 250 человек.

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