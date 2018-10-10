ЦБ обещает аккуратно подходить к реформе ОСАГО

Москва, , 16:25 — REGNUM ЦБ намерен подходить аккуратно к реформе ОСАГО и будет вести надзор за страховыми компаниями на рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Мы к реформе ОСАГО будем подходить аккуратно, потому что это социально чувствительная тема. И вы знаете, мы здесь, в Думе обсуждали, и парламентские слушания были, и обязательно будем дальше обсуждать», — сказала она, отвечая на вопрос депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»).

ЦБ занимается наведением порядка на рынке страховщиков.

«Мы серьезно занимаемся наведением порядка среди страховых компаний. После того, как мы получили в свое ведение надзор за страховыми компаниями, это произошло в конце 2013 года, значительная часть компаний уже покинула рынок, к оставшимся компаниям ужесточаются требования и ужесточается надзор. Поэтому, конечно, это будет делаться обязательно», — заключила она.

Минфин предлагает поэтапно исключить из расчета стоимости ОСАГО коэффициенты по мощности и территории транспортного средства, вместо этого разрешить страховщикам устанавливать цену, на 30−40% отклоняющуюся от базового тарифа в большую и меньшую сторону. Такие предложения содержатся в последней версии поправок Минфина в законодательство об ОСАГО.