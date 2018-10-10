Сыр, мед, розы: что привезла Адыгея на выставку «Золотая осень»

Майкоп, , 16:13 — REGNUM Делегация Адыгеи принимает участие в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», организатором которой выступает министерство сельского хозяйства РФ. Возглавляет делегацию республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА 10 октября.

Страной-партнером юбилейной выставки является Япония. В открытии «Золотой осени» в Москве на территории ВДНХ 10 октября принял участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он поздравил российских аграриев с завершением сельскохозяйственного года и предстоящим профессиональным праздником.

Адыгея является постоянным участником этого главного агропромышленного форума года. В этот раз республика представлена в павильоне «Регионы России и зарубежные страны» большой экспозицией с национальными элементами. Она сформирована в максимально деловом формате и отражает основные достижения различных направлений АПК региона. Кроме того, подробная информация об агропотенциале Адыгеи представлена и на стенде. Результаты уже реализованных проектов в рамках Государственной программы РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» демонстрируются на выставочном мониторе.

С экспозицией региона ознакомились первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которые посетили экспозицию республики. В беседе с Муратом Кумпиловым обсуждались перспективы развития сельского хозяйства республики и инвестиционный потенциал Адыгеи.

Также Мурат Кумпилов провел переговоры о межрегиональном сотрудничестве с коллегами из других субъектов — руководителями ряда регионов страны.

«Мы ежегодно принимаем участие в главной агропромышленной выставке страны. У нас есть что показать, есть чем гордиться. Агропромышленный комплекс — это основополагающая отрасль в структуре экономики республики. Среди регионов страны Адыгея стабильно находится в передовиках по урожайности зерновых. В последние годы мы стали активно развивать садоводство и овощеводство, используя самые передовые технологии. Сегодня эта работа приносит свои плоды, что подтверждает правильность нашей стратегии перепрофилирования сельского хозяйства региона», — отметил Мурат Кумпилов.

Он отметил, что сегодня в республике активно развивается пищевая промышленность, а для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе активно используются инструменты государственной поддержки. Итог — высокая конкурентоспособность продукции адыгейских производителей, высокий интерес к ней со стороны потребителя, рост экспортных поставок. За 2017 в Адыгее экспорт товаров составил 162,3% по отношению к 2016 году. Большую часть в структуре экспорта составили именно продовольственные товары — 54%.

На экспозиции региона в рамках выставки представлен продукция более 30 предприятий, работающих под региональными торговыми марками: сыр, масло сливочное, масло растительное, чай, рис, мед, детское питание, соки, минеральная вода, алкогольная продукция, яблоки, помидоры, огурцы, розы, выращиваемые для продажи. Одним из самых известных брендов республики является «Адыгейский сыр», который завоевал широкое признание далеко за пределами нашей страны. Он является ключевой составляющей выставочного стенда. Все посетители экспозиции Адыгеи смогут продегустировать настоящий адыгейский сыр, попробовать другие виды сыра, выпускаемые предприятиями республики.