Производственная программа Брянского машзавода успешно прошла аудит

Брянск, , 16:03 — REGNUM Брянский машиностроительный завод удерживает лидерские позиции в части внедрения производственной системы «Трансмашхолдинга», об этом свидетельствуют результаты успешного аудита, сообщает 10 октября пресс-служба предприятия.

Посетившая завод команда аудиторов признала, что многие практики, выработанные на заводе в Брянске, рекомендованы для применения на других предприятиях холдинга. Одним из эффективных направлений работы предприятия в сфере повышения эффективности производства аудиторы назвали видеоуроки и интерактивные учебные материалы в электронных терминалах, установленных непосредственно на производстве.

Также доказали свою эффективность система решения проблем в процессе производства и участие работников в подаче рационализаторских инициатив. Только за последний год предложения по улучшениям позволили предприятию сэкономить более 1,8 миллионов рублей.

Брянский машиностроительный завод — одно из старейших машиностроительных предприятий России. Выпускает магистральные и маневровые тепловозы. Входит в «Трансмашхолдинг».

Читайте также: Брянский завод отправил девять тепловозов в Великие Луки