Дольщики Казахстана «ограничивают» ипотечную госпрограмму

Астана, , 16:09 — REGNUM В 2017 году из 348 млрд тенге ($944 млн) инвестиций частных компаний в строительство жилья в Казахстане 188 млрд тенге ($510 млн) или 54% было направлено дольщикам, сообщает 10 октября агентство Informburo со ссылкой на депутата Мажилиса парламента Казахстана Бахтияра Макена.

По его словам, при вводе в эксплуатацию квартир большая их часть принадлежит физическим лицам, что ограничивает возможности для участия в государственной ипотечной программе «7−20−25».

Согласно условиям госпрограммы, приобрести квартиру в ипотеку можно только у застройщика. Поэтому Макен попросил у главы Нацбанка Данияра Акишева разрешить участникам программы покупать квартиры на вторичном рынке сроком постройки не более трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная ипотечная программа «7−20−25» была запущена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым после его послания к народу в январе 2018 года. Ипотека выдается под 7% годовых, при первоначальном взносе 20%, сроком на 25 лет.